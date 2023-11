Sequestrati al Catullo vestiti e accessori contraffatti nascosti in valigia

I funzionari dell'Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli) in servizio all'aeroporto Catullo, insieme ai militari della guardia di finanza, nei mesi scorsi hanno portato a termine svariate operazioni di sequestro di centinaia di articoli contraffatti, rinvenuti nei bagagli di passeggeri provenienti principalmente da Senegal, Nigeria ed Egitto.

In particolare, sono stati scoperti 63 capi di abbigliamento, 35 paia di scarpe, 55 pezzi di borse, 25 cinture, 5 portafogli, 4 accessori e 21 orologi recanti marchi famosi, tra cui Nike, Cartier, Gucci, Dior, Hermes, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Michael Kors e Rolex.

I trasgressori sono stati puniti con sanzioni che vanno da 100 a 7.000 euro per avere introdotto beni che violano norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale e diritto d’autore.