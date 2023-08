Vento e grandine attesi su Verona dalle 22 di domenica: lunedì parchi gioco chiusi

L’aggiornamento delle previsioni diramato sabato conferma l’arrivo di temporali intensi con rovesci e fenomeni grandinigeni tra domenica sera e lunedì mattina. Lo riporta il Comune di Verona, che venerdì ha fornito alcune raccomandazioni ai cittadini, sottolineando che domenica in particolare sarà caratterizzata da cieli nuvolosi, con possibilità di deboli precipitazioni fino alle 22, quando è previsto l’inizio della fase più critica, con forti raffiche di vento e grandine che si intensificherà maggiormente tra le 2 di lunedì fino alle 12.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso in via precauzionale di chiudere tutti i parchi gioco comunali per l'intera giornata di lunedì, valutando nelle ore successive eventuali interventi. La polizia locale raccomanda la massima attenzione e di evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate, così come di non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali.

I cittadini vengono inoltre invitati a verificare in tempo reale le condizioni meteorologiche in caso di spostamenti per lavoro o per eventuali escursioni, restando collegati con i canali del Comune di Verona e sul sito Arpav, che riporta le precipitazioni in tempo reale aggiornate ogni 10 minuti.

Sempre operativo il Comune attraverso la Protezione Civile, che resta a disposizione dei cittadini assicurando il pronto intervento in caso di necessità, grazie ad un’azione di squadra condivisa fra tutte le forze dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate, che hanno predisposto un piano in caso di violenti eventi meteorologici intensificando la propria operatività.

Sul sito della Protezione Civile, ci sono tutta una serie di consigli per affrontare un temporale e difendersi da eventuali pericoli.

Bollettino meteo per il Comune di Verona di sabato 26 agosto

(Fonte MeteoArena S.R.L.)

DOMENICA 27 AGOSTO - Giornata che trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi o localmente coperti. Tra mattinata e pomeriggio non sono escluse deboli precipitazioni mentre nella seconda parte della serata sono possibili locali temporali che potrebbero risultare intensi. I temporali potrebbero dar luogo a forti raffiche di vento, piogge concentrate su brevi intervalli temporali e grandinate di medie e grosse dimensioni. La probabilità di fenomeni intensi è media-bassa. Temperature massime comprese tra 28 e 31 °C, minime tra 19 e 24 °C. Venti moderati dai quadranti orientali o al più forti al passaggio dei temporali.

LUNEDÌ 28 AGOSTO - Cieli molto nuvolosi o coperti da mattina a sera. Giornata perturbata con precipitazioni dal moderato al forte alternate da momentanee pause asciutte. Fino al primo pomeriggio possibili temporali di forte intensità associati a forti raffiche di vento, grandinate e forti piogge. In seguito, il rischio sarà confinato unicamente alle forti precipitazioni concentrate e a grandine di piccole dimensioni. La probabilità di fenomeni intensi è media. Temperature massime comprese tra 22 e 24 °C, minime (in serata) tra 13 e 16 °C nelle zone rurali del Comune, tra 16 e 19 °C nel centro urbano. Venti moderati per gran parte della giornata da est nord est (con raffiche fino a 50-70 km/h) con eventuali punte maggiori al passaggio dei temporali nella prima parte di giornata.

TENDENZA DEI GIORNI SUCCESSIVI - Permangono condizioni meteo variabili ovvero con fasi asciutte e soleggiate alternate a locali precipitazioni, tuttavia, non sono previste pericolosità associate. Temperature in ulteriore lieve diminuzione inizialmente, poi in graduale aumento a partire dalla giornata di giovedì.