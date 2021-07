Incidente sul lavoro in un'azienda a Nogarole Rocca: muore una persona

I soccorritori del 118 riferiscono di un nuovo dramma avvenuto sul lavoro nella provincia di Verona. Questa mattina presto, venerdì 30 luglio, quando erano circa le ore 6.30, un uomo ha perso la vita per cause in corso d'accertamento mentre si trovava all'interno di un'azienda di autotrasporti in via IV Novembre nel Comune di Nogarole Rocca. Al momento non è stata ancora resa nota la dinamica esatta dell'episodio, mentre i carabinieri ed i tecnici dello Spisal sono giunti sul posto per ricostruire i dettagli di quanto avvenuto.

Il personale del 118 ha raggiunto con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica il luogo dell'incidente sul lavoro. Qui, tuttavia, i soccorritori spiegano di aver solamente potuto constatare l'avvenuto decesso della persona coinvolta.