Grave in ospedale un veronese di 41 anni dopo un incidente con il parapendio

I vigili del fuoco fanno sapere di essere intervenuti quest'oggi, lunedì 25 marzo alle ore 14.40, nei pressi di via Tecchi a Crespadoro, un piccolo Comune della provincia di Vicenza, per soccorrere un parapendista veronese che si sarebbe trovato in difficoltà con la vela. L'uomo, secondo quanto viene riportato dai pompieri, sarebbe infatti atterrato «in maniera dura» in un prato, rimanendo poi «gravemente ferito».

I vigili del fuoco, arrivati da Arzignano congiuntamente al personale del Suem, hanno coadiuvato i soccorsi sanitari. L’uomo di 41 anni protagonista dell'incidente, dopo essere stato stabilizzato, è stato quindi trasferito grazie all'elicottero in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora dal loro arrivo.