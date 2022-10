Trafficante di migranti tra Verona e la Germania arrestato all'aeroporto di Orio al Serio

Li avrebbe fatti salire su vagoni telonati a Verona per farli arrivare clandestinamente in Germania. Ma durante uno di questi viaggi, alcuni migranti sono rimasti gravemente feriti ed uno è morto. Per questo un 44enne iracheno era ricercato a livello internazionale per omicidio volontario e lesioni gravi. L'uomo, come riportato da Milano Today, è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio.

È stata la polizia dello scalo bergamasco ad intercettare il latitante, su cui spiccava un mandato d'arresto europeo emesso in Germania. L'uomo sarebbe un trafficante di esseri umani e avrebbe organizzato, tra febbraio e maggio di quest'anno, la permanenza e il trasporto ferroviario di diversi migranti da Verona verso la Germania. Qualcosa, però, andò storto in uno degli spostamenti. Dei migranti si ferirono ed uno morì dopo due settimane di agonia. Da quell'episodio partirono le indagini delle forze dell'ordine tedesche che individuarono il responsabile nel 44enne arrestato nell'aeroporto italiano.