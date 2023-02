Flavio Tosi denuncia: «Donna senza biglietto si rifiuta di scendere dal bus di Atv e prova a danneggiarlo»

Il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi, vicepresidente della commissione Trasporti a Montecitorio, ha diramato una nota con la quale afferma di voler denunciare pubblicamente un «nuovo episodio di degrado» che si sarebbe verificato nella giornata di venerdì 24 febbraio. Protagonista, spiega il parlamentare Flavio Tosi, sarebbe stata una «cittadina straniera senza biglietto» che, stando al racconto dell'onorevole Tosi, si sarebbe «rifiutata di scendere dal bus» e poi avrebbe provato a «danneggiare il mezzo». Il tutto, spiega sempre Flavio Tosi nella sua nota, «insultando e sputando addosso agli agenti intervenuti». In ultima istanza, in base sempre alla denuncia dell'on. Flavio Tosi, la signora avrebbe anche «urinato in strada davanti al bus».

La descrizione dell'accaduto fornita dall'esponente scaligero di Forza Italia ed ex sindaco della città di Verona è corroborata dalle immagini di un paio di filmati che mostrano alcune fasi della discussione sul mezzo di trasporto pubblico, nonché la donna in questione mentre si aggrappa al tergicristallo del bus, peraltro già alla presenza di due carabinieri, uno dei quali alla fine riesce a farla desistere. Flavio Tosi ha quindi commentato: «È accaduto a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, ma è purtroppo solo uno dei tanti episodi simili che accadono ogni giorno: quanto possiamo tollerare questo degrado nelle aree urbane? - chiede retoricamente Tosi - In quale altro paese civile sarebbe permesso e lasciato impunito un atteggiamento del genere?».

Lo stesso Tosi ha poi voluto ringraziare «le forze dell’ordine intervenute, loro fanno il loro lavoro egregiamente e con puntualità, - ha aggiunto l'ex sindaco di Verona - il problema in Italia è nelle norme e spesso anche nella loro interpretazione permissiva da parte di certi magistrati». Di qui l'ulteriore considerazione del deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi: «Finché non riformiamo il codice nella lotta al degrado e alla violenza, purtroppo chi pattuglia e presidia il territorio vedrà vanificare il suo operato. Oggi è accresciuto il fenomeno della violenza e del degrado sulle strade, - ha concluso Tosi - vanno riformulate le leggi, rese più severe e meno interpretabili».