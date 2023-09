Baby gang. Sequestrato, rapinato e torturato per una resa dei conti: quattro in carcere

Una nuova operazione della questura di Verona va ad inserirsi nel contrasto al fenomeno delle baby gang in città.

Sequestro di persona, tortura e rapina, sono i reati contestati ai quattro giovani al centro della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verona ed eseguita nella giornata di sabato dalla Squadra Mobile scaligera.

Le indagini hanno preso il via la notte del 30 agosto in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa della questura, che riguardava un giovane cittadino indiano, fuggito dopo un presunto rapimento ai suoi danni da parte di un gruppo di coetanei.

Dopo il primo intervento delle volanti, l'indagine condotta dalla Squadra Mobile avrebbe permesso di ricostruire la vicenda. Nella serata del 29 agosto, la vittima sarebbe stata caricata a bordo di una Mercedes da quattro ragazzi, che lo avrebbero condotto in aperta campagna dove, una volta strappatogli via di mano il telefono dopo il suo tentativo di chiedere aiuto alla madre, lo avrebbero trascinato fuori con violenza. Lì, sul terreno, lo avrebbero costretto a denudarsi e a mettersi in ginocchio, legandogli le mani ed infilandogli ripetutamente un ago sotto le unghie, per poi farlo alzare e camminare per duecento metri. A quel punto lo avrebbero nuovamente obbligato ad inginocchiarsi per prenderlo a calci e pugni, mentre uno di questi in particolare lo colpiva su tutto il corpo con una frusta e un bastone, inveendogli contro e minacciandolo.

L'attività investigativa della polizia di stato avrebbe permesso di appurare che proprio ques'ultimo, lo scorso mese di giugno, sarebbe stato denunciato dalla vittima per estorsione. Lo stesso cittadino inoltre, nel 2022, avrebbe denunciato anche uno degli altri indagati per sequestro di persona e successivamente è stato arrestato dalla Squadra Mobile scaligera insieme ad altri componenti della baby gang QBR.

Stando a quanto emerge dalle forze dell'ordine, quella compiuta alla fine di agosto sembrerebbe essere una vera e propra resa dei conti da parte del gruppo di giovani, i quali sono finiti tutti in manette e condotti poi nel carcere di Montorio.