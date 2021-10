«Aggredito a Verona in via Gramsci», la denuncia di un giovane studente universitario

«Vorrei fare una segnalazione per avere maggiore probabilità di ottenere giustizia. Ieri mio fratello, studente dell'Università di Verona, è stato aggredito e derubato da un gruppo di cinque ragazzi di origine magrebina stazionanti di fronte allo stabile in via Gramsci presso la stazione di ricarica dei monopattini elettrici». A raccontarlo scrivendo alla nostra Redazione è il fratello maggiore di una giovane matricola dell'ateneo scaligero, finita vittima suo malgrado di una brutta situazione mentre cercava di ricaricare il proprio monopattino nell'apposita cabina.

Secondo il racconto fornito dal fratello maggiore, i cinque soggetti, tutti sulla ventina d'anni, avrebbero inizialmente offerto allo studente universitario di «acquistare dell'hashish» e poi «al suo rifiuto, gli hanno sottratto il mezzo (che egli intendeva ricaricare), lo zaino e gli auricolari in suo possesso».

«Mio fratello è riuscito fortunosamente ha recuperare il proprio zaino, dopodiché, in minoranza numerica, è fuggito», prosegue sempre nel suo racconto il fratello maggiore che poi aggiunge: «Uno di questi delinquenti è scappato nello stabile in via Gramsci». La "matricola" dell'ateneo di Verona avrebbe già sporto denuncia presso la questura di Verona, ma il fratello maggiore conclude spiegando di aver scritto ai giornali anche «per segnalare questa situazione di insicurezza in questa zona della città, fiducioso che la verità e la giustizia prevalgano». Le indagini da parte delle forze dell'ordine circa quanto avvenuto sono al momento tuttora in corso.