Muto in carcere Stefano Fattorelli, accusato di aver accoltellato l'ex convivente

Il 51enne veronese Stefano Fattorelli non ha opposto resistenza all'arresto, non ha detto nulla e da ieri, 10 maggio, si trova in carcere a Padova con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Come riferito da Ansa, attende di essere sentito dal magistrato che dovrà decidere se confermare o meno la reclusione in carcere come misura cautelare. Ma per il pubblico ministero che segue il caso, Maria d'Arpa, dubbi non ce ne sono: Fattorelli non dovrebbe uscire.

L'uomo, infatti, era stato già condannato nel 1999 per l'uccisione della donna con viveva. E in seguito era stato arrestato anche stalking, avendo perseguitato una sua ex compagna. Ieri, secondo gli investigatori, Stefano Fattorelli avrebbe accoltellato alle spalle la donna con cui aveva convissuto fino a qualche settimana fa. La coppia si era divisa qualche giorno dopo Pasqua e sembra che la causa sia la gelosia del 51enne originario di Caprino Veronese.

Dal momento della separazione, Stefano Fattorelli ha maturato un'odio sempre più grande nei confronti della vittima. Ieri, verso mezzogiorno, lui si è ripresentato nell'abitazione della donna, nel quartiere Arcella di Padova, e con lei avrebbe avuto una lite. Il litigio è terminato con la donna ferita con un coltello e con la fuga dell'uomo. È stato il vicino di casa a sentire dei rumori sospetti e a scoprire l'accaduto, chiamando poi i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno accompagnato la donna in ospedale, dove un'operazione perfettamente riuscita ha permesso di ridurre i danni provocati dall'accoltellamento. La paziente è stata quindi giudicata fuori pericolo. I carabinieri, invece, si sono messi in cerca di Fattorelli, trovandolo non distante dal luogo dell'aggressione. L'uomo è stato sottoposto a fermo e su di lui sono in corso indagini che dovranno accertare i fatti.