Segue traccia fornita da un'app ma si perde, coppia di escursionisti recuperata

Seguendo le indicazioni di un'applicazione del telefono, una coppia di escursionisti trentini si è persa ieri pomeriggio, 25 febbraio, a Brentino. L'uomo di 40 anni e la donna di 35 sono però riusciti a tornare alla loro auto grazie all'aiuto di un squadra del soccorso alpino.

La camminata della coppia trentina era partita da Brentino. I due sono saliti fino al santuario della Madonna della Corona e poi hanno proseguito l'escursione. Il loro cammino si è spinto fino alla strada provinciale, puntando a rientrare sul sentiero in località Broieschi. Affidandosi alla traccia fornita da una app, i due si sono ritrovati lungo il sentiero di accesso al settore Boomerang di arrampicata del Monte Cimo, un percorso poco frequentato e con tratti attrezzati con corde fisse e in parte franati. Arrivati sotto la parete dopo le 17, con il buio della sera ormai prossimo e del tutto fuori dal sentiero, il 40enne e la 35enne hanno contattato il 118.

Avvisata dal 118, una squadra del soccorso alpino di Verona si è subito attivata e grazie alle indicazioni ricevute ha capito dove si poteva trovare la coppia in difficoltà. I soccorritori sono risaliti dal basso lungo il sentiero, hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno accompagnati alla loro macchina, assicurandoli nei tratti più impegnativi del percorso.