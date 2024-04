Domenica di interventi per il Soccorso alpino: in gravi condizioni una giovane donna caduta in un vaio con il quad

Passato da poco mezzogiorno di domenica 7 aprile, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un infortunio nella Falesia della Ca' Verde o La Grola, nel Comune di Dolcè, dove, dalle informazioni ricevute da un testimone, un uomo che stava camminando lungo il sentiero di accesso sommitale, dopo essere scivolato e avere sbattuto la testa, si era alzato barcollando ed era caduto nel vuoto. Il malcapitato si sarebbe poi fermato tra la vegetazione della parete dopo un salto di circa setto o otto metri.

A quel punto, due freeclimber sul posto si sarebbero subito portati verso di lui, che era cosciente ma in forte stato confusionale, e lo avrebbero assicurato perché non ruzzolasse ulteriormente. Una squadra è quindi arrivata sul luogo dell'incidente e un soccorritore ha subito raggiunto l'ottantaduenne. Atterrato in un piccolo prato nelle vicinanze, dall'elicottero di Trento emergenza è sbarcato il tecnico di elisoccorso che si è unito al soccorritore. Entrambi hanno quindi calato alla base l'infortunato, con un probabile trauma e ferite alla testa e una ferita a un braccio. Imbarellato, è stato trasportato anche con l'aiuto dei Vigili del fuoco fino all'eliambulanza decollata in direzione di Trento.

Malore in rifugio

Sempre nella giornata di domenica, questa volta alle ore 14.30 è giunta la seconda allerta al Soccorso alpino per una persona che avrebbe accusato «dolori addominali» mentre si trovava nei pressi di un rifugio. Una squadra è arrivata fino a Prada, dove è stata informata che l'elicottero di Trento era libero e avrebbe portato a termine il recupero in autonomia.

Incidente con il quad

Alle ore 15.20 è poi arrivata una terza chiamata, questa volta per due persone precipitate con il quad in un Vaio in località Castagnè, nel Comune di Mezzane, con una donna che sarebbe stata trovata «incosciente». Una volta sul posto, dove erano presenti anche i Vigili del fuoco, un soccorritore si è calato con le doppie lungo la scarpata fino all'infortunata, apparsa subito «molto grave pur avendo ripreso conoscenza», per «possibili traumi costali e una ferita all'addome», affiancato poi dal resto della squadra, compresa un'infermiera.

Verricellati nelle vicinanze, medico e tecnico di elisoccorso sono scesi anche loro con le corde e hanno prestato le prime cure urgenti alla quarantaduenne di Caldiero. Stabilizzata e imbarellata, la donna è stata sollevata per contrappeso in un pianoro e lì recuperata, per essere poi accompagnata al Santa Chiara. L'uomo che era precipitato con lei, un quarantaseinne di Verona, e che era riuscito a risalire da solo, è stato trasportato dai soccorritori all'ambulanza a seguito delle probabili escoriazioni e contusioni riportate. I Vigili del fuoco hanno quindi spostato e messo in sicurezza il quad con l'ausilio del proprio elicottero.