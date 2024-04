Cadono in quad a Mezzane: recuperate due persone e portate in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile, è stato segnalato un incidente che ha visto coinvolte due persone mentre viaggiavano a bordo di un quad. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 15 circa nel territorio del Comune di Mezzane di Sotto.

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri che hanno lavorato per recuperare i feriti. Quest'ultimi sono poi stati affidati alle cure del personale del Suem, giunto in zona con un'automedica, l'elicottero ed un'ambulanza infermierizzata.

A supportare le operazioni erano presenti anche gli operatori del Soccorso alpino. Le persone coinvolte nella caduta con il quad sono quindi state accompagnate in ospedale, una in codice rosso e l'altra in codice giallo.