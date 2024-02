Sfilata del "Venerdì gnocolar" e sicurezza: il Comune di Verona diffida il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco

Si è tenuto oggi, lunedì 5 febbraio, in prefettura a Verona un nuovo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp), con all’ordine del giorno in particolare la sfilata del carnevale per le vie del centro il prossimo 9 febbraio. All’incontro hanno partecipato il prefetto Demetrio Martino, il sindaco Damiano Tommasi, il questore Roberto Massucci e i rappresentanti del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, riuniti per «valutare i profili di rischio e le misure messe in campo in vista della sfilata di venerdi prossimo».

Secondo quanto riferito in una nota del Comune di Verona, ad una disamina della documentazione richiesta per le autorizzazioni inerenti l’evento che vedrà la partecipazione di migliaia di persone, risulterebbe che «il presidente del Comitato non abbia ancora completato la consegna delle certificazioni richieste». Pertanto, si legge sempre nella nota di Palazzo Barbieri, «il Comune di Verona lo ha diffidato a trasmettere entro domani (martedì 6 febbraio, ndr) alle 10 tutte le istanze dovute alle relative direzioni». Sempre dal Comune spiegano che tale richiesta è «necessaria affinché la sfilata possa svolgersi in totale sicurezza».