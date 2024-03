Vertice G7 a Verona: Amia rimuove cassonetti e cestini per ragioni di sicurezza

Giovedì 14 marzo a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra, è in programma il primo appuntamento del vertice G7, presieduto dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a cui interverranno ministri e rappresentanti di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Al meeting partecipa anche l’Unione europea, rappresentata ai vertici dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione europea.

Tra le numerose indicazioni decise dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza, che riguardano viabilità e altre disposizioni, c’è anche la rimozione temporanea di cestini e bidoni nelle varie zone della città antica che ospiteranno le riunioni e la logistica del vertice. L’Amia, in particolare, ha fatto sapere che si occuperà di togliere i contenitori per il tempo indicato e di rimetterli al loro posto al termine degli eventi, al più tardi nella giornata di venerdì alle ore 13. Inoltre, sempre da parte di Amia è stato annunciato che una squadra di operatori è già stata allertata e provvederà a togliere e coprire eventuali scritte o imbrattamenti che dovessero comparire.

Il programma degli spostamenti dei bidoni, che interessa complessivamente una quindicina di vie della città antica e piazza Bra, è diversificato a seconda dei giorni e degli orari. Nel dettaglio, Amia ha annunciato che dalle ore 7 di mercoledì alle 13 di venerdì saranno rimossi i cassonetti di via San Michele alla Porta, lungadige Panvinio e corso Porta Borsari. Solo per la giornata di mercoledì, dalle 9 alle 20, le rimozioni interesseranno piazza Cittadella, via Caserma Ospital Vecchio e vicolo Ghiaia.

Dalle ore 13 di giovedì 14 marzo alle 13 del giorno successivo, batterie di cassonetti e cestini saranno tolti da piazzetta Monte e Corte Sgarzerie. Giovedì, per 24 ore esatte da mezzanotte a mezzanotte, bidoni e cestini non dovranno essere in via Degli Alpini, piazza Bra compresa l’area del vallo dell’anfiteatro e la zona della Gran Guardia, Interrato Torre Pentagona, Corso Porta Nuova, via dei Mutilati e via Roma. A questi, ma solo fino alle ore 15, si aggiungono i bidoni di via Anfiteatro e via Dietro Anfiteatro. Si prevede che la giornata di giovedì sarà quella in cui mancheranno il maggior numero di punti di conferimento, soprattutto cestini in zona pedonale. Solo in piazza Bra, saranno tolti circa cinquanta cestini, di cui sei davanti alla Gran Guardia, otto sul Liston, dieci nel vallo e ventisei tra i giardini della piazza.

L'Amia ha fornito alcuni consigli alla popolazione coinvolta per affrontare al meglio questa situazione. In particolare, viene raccomandato di conferire i rifiuti nelle postazioni attigue, se possibile, oppure, qualora ciò risulti scomodo, di conservarli in casa in attesa del ripristino. È importante notare che nella maggior parte delle aree coinvolte, il ripristino avverrà nell'arco delle 24 ore dalla rimozione. «Così come indicato dalle forze dell’ordine e dal team al lavoro da settimane per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del vertice, - ha spiegato il presidente dell’Amia Roberto Bechis - in molte vie le rimozioni dei cassonetti riguardano solo porzioni di strada. Riteniamo che i momentanei disagi ai cittadini saranno fortunatamente limitati».