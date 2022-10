Sfregiata la panchina rossa contro la violenza sulle donne inaugurata solo una settimana fa a Cadidavid

A una settimana dall’inaugurazione in piazza Roma a Cadidavid, la panchina rossa realizzata dall’associazione Arcobaleno Arte Cadidavid Verona, simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne, è già stata rovinata. Lo fa sapere la stessa amministrazione comunale di Verona che, in una nota, poi commenta così il deplorevole gesto: «Lo sfregio fatto alla panchina rossa in piazza a Cadidavid ci rattrista e allo stesso tempo ci rende sempre più consapevoli di quanta strada ancora c’è da fare per arginare la violenza e in particolare quella nei confronti delle donne».

Da Palazzo Barbieri viene quindi sottolineato come la panchina rossa non sia soltanto un simbolo, ma «un monito per mettere in atto azioni concrete a difesa delle donne e a prevenzione di un fenomeno, quello della violenza di genere e del femminicidio, ancora troppo diffuso e profondo nella nostra società. Non parliamo solo di violenza fisica, - rimarca la nota dell'amministrazione comunale di Verona - la più visibile certamente, ma anche di violenza psicologica, economica, quel tipo di violenza invisibile che molto spesso viene trascurata e non presa sul serio, ma altrettanto devastante e spesso il primo passo per quella visibile».

Di qui dunque anche la manifestazione della piena consapevolezza del ruolo fondamentale che in questo senso hanno da sempre le istituzioni: «La politica in questo, insieme alla società civile, ha una grandissima responsabilità - si legge sempre nella nota del Comune di Verona - ed è solo con l'impegno di uomini e donne insieme che le radici di questa piaga possono essere estirpate. Ciò che è accaduto è stato un gesto vile e ignorante che non possiamo più permettere si ripeti. Provvederemo al più presto a rendere dignità a quel simbolo senza arretrare di un centimetro come amministrazione nell'impegno di diffusione della cultura del rispetto, dei diritti e della legalità».