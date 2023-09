Rapito e torturato per essere uscito e aver denunciato la Qbr. «Obbligato a scusarmi»

Si terranno domani, 13 settembre, gli interrogatori di garanzia dei quattro giovani arrestati sabato scorso dagli agenti della squadra mobile di Verona. Dovranno rispondere delle accuse di sequestro di persona, tortura e rapina per ciò che è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto e che sembra essere un regolamento dei conti da parte della Qbr, la banda criminale giovanile di Borgo Roma.

La vittima è un 20enne che aveva fatto parte della Qbr e che da più di un anno ne era uscito. Da allora, alcuni membri avevano cominciato ad intimorirlo e a minacciarlo e il giovane si era così rivolto alle forze dell'ordine. Per essere uscito dalla banda e per aver denunciato il suo presunto capo, il 20enne aveva già subito un pestaggio nella primavera scorsa. E l'episodio di due settimane fa sarebbe un'ulteriore punizione per quello che agli occhi dei membri della Qbr è un tradimento.

In base alla ricostruzione degli investigatori, nella notte di fine agosto la vittima è stata caricata di forza su una macchina e portata in un campo isolato da quattro giovani. Gli aguzzini gli hanno preso il cellulare e con violenza lo hanno costretto a spogliarsi. Nudo, legato e in ginocchio, il 20enne è stato torturato ed è stato costretto a scusarsi, mentre gli aggressori lo riprendevano con il cellulare. «Mi colpivano con calci e pugni e mi filmavano con i cellulari, urlando che dovevo chiedere scusa in diretta streaming su Instagram al capo della banda che avevo lasciato - è il racconto della vittima, riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona - Li supplicavo di fermarsi, li imploravo di smetterla, ma alla fine per salvarmi sono stato obbligato a scusarmi con il boss della banda per averlo denunciato».

I quattro autori di questa spedizione punitiva sono stati tutti arrestati sabato scorso. Sono tutti maggiorenni e due di loro farebbero parte della Qbr.