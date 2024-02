Sequestro a scopo di estorsione, arrestato ex Primavera dell'Hellas

Aveva giocato nelle giovanili della Roma ed era arrivato all'Hellas Verona nell'affare che portò nella capitale il difensore gialloblù Kumbulla. Affare, tra l'altro, finito tra quelli sospettati di irregolarità nell'ambito di un'indagine sulle plusvalenze nel calcio. Aboudramane Diaby ha vestito la maglia della squadra Primavera dell'Hellas per qualche stagione, poi è stato girato in prestito all'Imolese e al ritorno in gialloblù il suo contratto non è stato rinnovato. Di fatto, Diaby a 20 anni è un ex calciatore professionista e il pallone fa parte del suo passato. Mentre il suo presente è fatto di guai con la giustizia.

Nel marzo dell'anno scorso, Diaby è stato coinvolto in un'indagine per droga. E oggi, 13 febbraio, Mauro Cifelli di RomaToday, ha dato la notizia del suo arresto insieme ad un complice con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il 20enne Aboudramane Diaby e il 23enne Osvaldo Isaac Jimenez Gonzalez sono finiti in manette perché ritenuti membri del gruppo di sequestratori che il 23 dicembre 2022 rapì Danilo Valeri, figlio del noto pregiudicato romano Maurizio Valeri.

L'aggressione e il rapimento sono avvenuti davanti al ristorante giapponese Moku di Viale di Tor di Quinto, a Roma. Un rapimento durato circa 12 ore e terminato con il ritrovamento di Danilo Valeri la mattina successiva al sequestro. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il rapimento sarebbe stato fatto per riscuotere un presunto debito generato nel giro dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sostanze che sono state trovate anche nella casa del 23enne arrestato con Diaby. Il giovane è stato trovato in possesso di 10mila euro, 20 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione.