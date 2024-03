Sequestrati dalla polizia locale due etti di droga a Verona grazie al fiuto di Pico, Axel e Rio

Continuano le operazioni della polizia locale di Verona per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in centro città e nei quartieri. In base a quanto riferito in una nota, durante gli ultimi cinque giorni sono infatti stati sequestrati 208 grammi di hashish in varie zone, in particolare sui Bastioni, grazie al fiuto delle tre unità cinofile, ovvero i cani Pico, Axel e Rio che stanno progressivamente monitorando varie aree verdi cittadine.

In base a quanto si apprende, venerdì pomeriggio è stato trovato un intero panetto sotterrato da ignoti che, alla presenza dei controlli, si sono velocemente allontanati. Ulteriori verifiche da parte degli agenti della polizia locale sono state effettuate anche in Borgo Roma, Santa Lucia e nella zona delle Golosine, in via Gaspare del Carretto, e ancora tra Borgo Milano e Borgo Nuovo.

I controlli quotidiani di ufficiali ed agenti anche delle delegazioni territoriali si è poi estesa anche alle fermate dei bus, portando all’identificazione di 299 persone, tra cui molti minorenni e dodici segnalazioni alla prefettura di assuntori di sostanze stupefacenti. Massima attenzione viene riservata anche a piazza Bra, dove sono state sanzionate 8 persone per violazioni al regolamento di polizia urbana, tra cui due anche per ubriachezza molesta.