Sequestrati 16 chili di cosmetici all'aeroporto di Verona: denunciato un passeggero in arrivo dal Senegal

Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, i funzionari dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli di Verona, in servizio presso la sezione operativa territoriale dell'aeroporto "Valerio Catullo", riferiscono di aver «scoperto e sequestrato circa 16 chili di prodotti cosmetici privi della necessaria documentazione sanitaria». L'operazione, in base a quanto si apprende, è stata compiuta in collaborazione con i militari della guardia di finanza del gruppo di Villafranca.

Nello specifico, secondo quanto riportato in una nota dall'agenzia delle accise, dogane e monopoli di Verona, un attento controllo sui bagagli di «un passeggero proveniente dal Senegal e residente in Italia», effettuato tramite lo scanner a raggi X in dotazione, avrebbe permesso ai funzionari di rilevare la presenza di «diverse confezioni di prodotti cosmetici risultati non conformi al Regolamento (CE) 1223/2009, secondo il quale è vietata l’introduzione all’interno del territorio dell’Ue di cosmetici sprovvisti delle necessarie certificazioni e documentazione commerciale».

Il viaggiatore, riporta sempre l'agenzia delle accise, dogane e monopoli di Verona, è stato quindi «denunciato all’autorità giudiziaria e la merce sequestrata è stata inviata ai laboratori chimici di Adm per l’accertamento dell’eventuale presenza di sostanze vietate nella produzione dei cosmetici». La stessa agenzia delle accise, dogane e monopoli evidenzia infine di porre da sempre una «speciale attenzione al commercio illegale di cosmetici», proprio per il «rischio che l’utilizzo di prodotti non conformi alla normativa sanitaria comporta per la salute umana».