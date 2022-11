Sequestrati quasi 11 mila grembiuli da parrucchiera senza etichetta

Sono stati i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’ufficio delle Dogane di Verona, nel corso di alcune analisi della merce, a rinvenire 10.800 grembiuli da parrucchiera provenienti dalla Cina, per un valore totale di oltre 11.170 euro, risultati privi di etichettatura e/o contrassegno riportante la composizione fibrosa (in violazione di quanto disposto dal REG. UE n. 1007/2011 - Tab. 2, All. 1)

In particolare, il regolamento prevede che il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, indicanti i dati e la denominazione delle fibre di composizione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare dai 3 mila a 20 milla euro.

La merce, dopo il sequestro amministrativo cautelare, è stata successivamente regolarizzata con l’apposizione della corretta etichettatura.