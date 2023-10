Tafferugli prima di Hellas - Napoli, Traguardi: «Inaccettabile tensione e paura al mercato». Pd: «Possibile pericolosa escalation»

«Il gruppo di Traguardi della terza circoscrizione condanna le violenze accadute durante il mercato settimanale del quartiere Stadio. È inaccettabile che lo sport e i valori come lo spirito di squadra vengano rovinati da episodi come quelli a cui abbiamo assistito». Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri di Traguardi Sara Ottolini (vicepresidente della terza circoscrizione) e Pietro Corticelli, facendo riferimento ai tafferugli prima della partita tra Hellas e Napoli al Bentegodi.

«Per i residenti dello Stadio, - hanno poi aggiunto Sara Ottolini e Pietro Corticelli - così come per i tanti frequentatori del mercato rionale non è ammissibile vivere momenti di tensione e paura dovuti alle "guerriglie" tra ultras. È già noto come le manifestazioni calcistiche provochino numerosi disagi al quartiere, ai suoi abitanti e ai commercianti per via di schiamazzi, sosta selvaggia, orari imposti dalla Lega Calcio e molto altro. Occorre, dunque, prendere le distanze in modo unanime e netto da chi decide di calpestare i valori dello sport rendendosi protagonista di simili fatti. Ringraziamo le forze dell’ordine per essere prontamente intervenute», hanno concluso Sara Ottolini e Pietro Corticelli di Traguardi.

Associazione nazionale funzionari di polizia: «Opportuna una riflessione per intervenire normativamente»

Proprio dalle forze dell'ordine è giunta in merito una nota siglata dal segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia Enzo Marco Letizia, il quale chiede in sostanza di dotare i questori degli strumenti giuridici per l'immediato allontanamento dei soggetti pericolosi: «Dopo gli episodi accaduti in occasione della partita Hellas Verona Napoli, - ha dichiarato Enzo Marco Letizia - che non hanno fatto registrare feriti o più gravi danneggiamenti solo grazie alla sapiente e professionale opera delle forze di polizia impegnate sin dalle prime ore del mattino per intercettare ed identificare chi aveva tentato di assaltare la città scaligera, crediamo sia opportuna una riflessione per intervenire normativamente ed offrire strumenti adeguati ai questori che sono responsabili dei servizi di ordine pubblico».

Il segretario Enzo Marco Letizia ha quindi specificato: «Da sempre siamo contrari al fatto che una esigua minoranza di violenti debba portare a divieti e limitazioni per i tanti appassionati di sport che vivono questi eventi in modo sano e nel rispetto della legalità. Per questo crediamo sia opportuno introdurre una norma che consenta all’autorità di pubblica sicurezza rappresentata dal questore di poter disporre l’immediato allontanamento dalla città dove si svolge l’incontro di calcio, o il divieto di raggiungerla, per coloro i quali manifestino comportamenti o atteggiamenti tali da farli ritenere pericolosi per l’ordine pubblico».

Lo stesso Enzo Marco Letizia ha poi aggiunto: «Pensiamo a coloro i quali compiono furti e razzie negli autogrill, che disattendono le indicazioni delle forze dell’ordine per raggiungere lo stadio in modo ordinato su percorsi prestabiliti, che portano al seguito fumogeni o petardi. In questi casi riteniamo sarebbe straordinariamente utile e non penalizzante per i tifosi corretti, poterli accompagnare in luoghi distanti dallo stadio e, dopo l’identificazione, ordinare il rientro nel Comune di residenza».

Segattini (Pd): «Divieto di entrare allo stadio per i tifosi delle squadre ospiti nelle partite a rischio»

Dal fronte della politica cittadina, ad intervenire sulla vicenda è quindi stato il Partito democratico tramite il capogruppo in Consiglio comunale Fabio Segattini: «Non è la prima volta - ha ricordato Segattini - che in occasione della partita di calcio Verona-Napoli gruppi di presunti tifosi in trasferta si presentano in città con intenti bellicosi e atteggiamento minaccioso. In passato abbiamo assistito a un vero e proprio raid organizzato ai danni di un bar del centro e questa volta l’obiettivo grosso delle scorribande registrate in viale Piave, che hanno portato al blocco del traffico e costretto gli agenti della polizia ad intervenire, pare fosse di entrare in piazza Bra. Tutto ciò fa intendere la possibilità di una pericolosa escalation foriera di disordini sempre più gravi a cui bisogna porre rimedio».

Il capogruppo dem ha poi riconosciuto: «Sappiamo che intercettare queste cellule è difficile, perché si spostano con la tecnica dei cani sciolti al di fuori dei circuiti del tifo organizzato avendo così maggiori probabilità di sfuggire ai controlli organizzati dalle forze dell’ordine. Si tratta tuttavia di una spada di Damocle insopportabile per la nostra città, che con lo sport non ha nulla a che fare, - ha sottolineato il capogruppo in Consiglio comunale Fabio Segattini - richiedente a nostro avviso interventi drastici a partire dalla limitazione della vendita dei biglietti e dal divieto di entrare allo stadio per i tifosi delle squadre ospiti nelle partite a rischio su cui pendano precedenti così gravi».