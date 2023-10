Lacrimogeni a Porta Nuova, ultras del Napoli fermati. Disordini anche al Bentegodi

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 di sabato allo stadio Bentegodi, eppure Hellas Verona-Napoli sembra aver preso il via con qualche ora di anticipo e non sotto i migliori auspici.

Arrivati questa mattina in città dopo essere partiti nella notte dal capoluogo partenopeo, qualche decina di ultras del Napoli hanno creato alcuni disordini tra viale Piace e il piazzale di Porta Nuova. Cori e intemperanze sono sfociate nel lancio di alcuni fumogeni e lacrimogeni, oltre a cori a vari, e in un blocco del traffico risolto dall'intervento della polizia di stato, che ha identificato parte dei tifosi ospiti e condotto in questura alcuni di questi.

Nel frattempo alcuni disordini sono stati registrati anche nella zona dello stadio, dove il sabato mattina si svolge il mercato che per l'occasione è stato fatto sgomberare entro le ore 12.

Nel parcheggio situato in prossimità della Curva Nord, una 50 di tifosi partenopei sono venuti a contatto con alcuni sostenitori locali nel corso della mattinata, richiedendo quindi l'intervento delle forze dell'ordine, già presenti sul posto anche con il personale della polizia locale, oltre a quello della questura.