Scontri fuori dal Bentegodi per Hellas - Nk Istra: 4 agenti feriti e 34 ultras denunciati

Era lo scorso 18 dicembre quando allo stadio Bentegodi si è disputata la partita amichevole tra Hellas Verona e Nk Istra in attesa della ripresa dei campionati, sospesi per i Mondiali di calcio andati in scena in Qatar. Gravi scontri tra le due tifoserie si sono verificati nell'occasione a ridosso della Curva Sud, il settore che accoglie i supporter scaligeri, sui quali ha indagato la questura di Verona, che al momento ha denunciato 34 ultras.

Gli scontri

Come spiegano dagli uffici di lungadige Galtarossa, erano circa le 13.50 quando è stato registrato lo spostamento repentino e compatto di una quarantina di sostenitori croati, i quali avrebbero raggiunto il vicino parcheggio A dopo aver eluso i controlli e il dispositivo di polizia impiegato per l’occasione, per poi inveire nei confronti dei circa 150 supporter veronesi, cercando lo scontro fisico.

I tifosi di casa, anche nella logica della "difesa del proprio territorio", a quel punto si sarebbero frapposti violentemente ai loro antagonisiti: sarebbe scoppiata così una violenta rissa, che ha visto le due fazioni fronteggiarsi fisicamente e con il lancio di oggetti contundenti, aste da bandiera, sedie e tavolini presenti nelle immediate adiacenze degli ambulanti posizionati fuori dalla Curva Sud.

In questa fase concitata, 4 agenti del Reparto Mobile di Padova sono rimasti feriti con prognosi che vanno dai 5 ai 26 giorni, ma il tempestivo intervento delle forze di polizia ha permesso di relegare i tifosi croati all’interno del parcheggio A e di respingere i continui assalti degli ultras veronesi, che in più occasioni avrebbero tentato di arrivare nuovamente a contatto con i rivali.

Le indagini

Le indagini svolte alla Digos, grazie ad una prima visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino installato nelle strade adiacenti al Bentegodi, hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria 31 tifosi croati per i reati di rissa, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale pluriaggravati, in quanto ritenuti direttamente coinvolti negli scontri avvenuto sotto il settore della Curva Sud.

Successivamente, le forze dell'ordine hanno rilevate le condotte di 3 ultras scaligeri, i quali, a vario titolo, si sarebbero macchiati dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e possesso e utilizzo di oggetti contundenti/atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive: illeciti che sarebbero stati commessi nel ripetuto tentativo di raggiungere la tifoseria croata nonostante il dispiegamento di poliziotti.

I 34 tifosi segnalati hanno tra i 17 ed i 54 anni, 9 di loro sono minorenni. I 3 supporter scaligeri denunciati sarebbero tutti volti noti alla questura come appartenenti al gruppo "Curva Sud" e precedentemente già indagati per reati da stadio.

Nei confronti di tutti i segnalati verranno emessi da questore Ivana Petricca le misure finalizzate ad interdire loro l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, mentre le indagini della Digos proseguiranno per individuare ulteriori responsabili.