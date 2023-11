Venerdì 17 novembre anche a Verona lo sciopero del pubblico impiego, della scuola e dei vigili del fuoco

Il Comune di Verona, attraverso una nota, ricorda che «venerdì 17 novembre è in programma lo sciopero generale del pubblico impiego, della scuola e dei Vigili del fuoco e per tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata». Lo sciopero, evidenziano sempre da Palazzo Barbieri, è stato proclamato dalle associazioni sindacali O.S. Usb PI, OO.SS, Cgil e Uil. La Cgil Veneto spiega così le motivazioni dello sciopero: «Per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. A sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente».

Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, saranno comunque «garantiti i servizi essenziali di Polizia locale/Protezione civile (Dirigente, portineria municipale, portineria comando, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale di servizio, coordinamento servizi)», nonché quelli di «ufficiale di Stato per denunce di nascita e morte, di personale tecnico e stradini nella 3^ e la 7^ Circoscrizione, di assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani».

Per quanto riguarda le attività culturali, dal Comune di Verona spiegano che saranno «aperti i Musei Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e l’Arena di Verona». E, ancora, saranno «aperte, oltre alla biblioteca Civica dalle 14 alle 19, la biblioteca di pubblica lettura "A. Mondadori" di Borgo Trieste». Infine, viene precisato nella nota di Palazzo Barbieri, durante la giornata «non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività».

Anche A4 Holding ha diffuso una nota nella quale si legge che «nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Cigl e Uil, si comunica che dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 17 novembre 2023 è prevista l’astensione dal lavoro del personale dipendente». A4 Holding ha quindi sottolineato che «verranno altresì garantiti i servizi minimi essenziali al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del traffico, ovvero un addetto al Centro Radio Informativo, quattro pattuglie degli Ausiliari della Viabilità e personale tecnico addetto al funzionamento degli impianti».