Incidente sul lavoro, si schiaccia una mano in azienda: rischia di perdere l'arto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore di martedì in un'azienda di San Giovanni Lupatoto.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 6, alla Napoleon Abrasives spa di via Monti Berici, un'azienda che si occupa della produzione di abrasivi flessibili per legno, pelle, metallo, tessuto, automotive e navale, una persona avrebbe subito un importante trauma da schiacciamento alla mano destra. Lanciata l'allerta, sul posto sono giunti gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, che hanno fornito le prime cure e hanno condotto il ferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento: rischierebbe l'amputazione dell'arto.

Sul luogo dell'infortunio anche i carabinieri e i tecnici Spisal, che si occuperanno della ricorstruzione della dinamica.