Canoa si rovescia sul Mincio, un uomo annega ed altri due restano feriti

Incidente sulle acque del Mincio, nel primo pomeriggio di oggi, 12 giugno. Intorno alle 13.30, nei pressi di Borghetto, quindi nel territorio comunale di Valeggio, una gita in canoa ha avuto un esito tragico per un uomo che è annegato a causa di un ribaltamento. Insieme a lui, altri due canoisti sono rimasti feriti, uno con lesioni non gravi mentre per il secondo è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

Tre i mezzi di soccorso del 118 intervenuti sul posto: un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero. I canoisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, arrivati insieme ai carabinieri di Volta Mantovana. E dopo aver soccorso i due canoisti feriti e aver recuperato la salma dell'uomo annegato, i pompieri hanno proseguito le ricerche perché potrebbero essere stati quattro i canoisti in difficoltà, anche se la presenza del quarto partecipante non è stata del tutto accertata.