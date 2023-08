Ritrovata senza vita la ragazza dispersa a Garda dopo un bagno nelle acque del lago

È stato ritrovato dal soccorritore marittimo della guardia costiera, pochi minuti prima delle ore 17 di sabato 19 agosto, il corpo, purtroppo privo di segni di vita, della ragazza risultata in precedenza dispersa dopo essersi immersa per un bagno. In base a quanto riferito dalla guardia costiera, la ragazza è stata rinvenuta su un fondale di sei metri e ad una distanza di circa trenta metri dalla spiaggia.

Secondo quanto riportato dai guardiacoste, dopo averla individuata sul fondale, il soccorritore l’ha recuperata e trasportata in spiaggia dove il personale dell’idroambulanza del 118, già presente in zona, ha subito iniziato le attività rianimatorie. È giunto sul posto anche l’elisoccorso del 118, ma dopo vari tentativi di rianimazione senza esito, i sanitari hanno dichiarato purtroppo il decesso della ventenne.

L'allarme dopo un bagno nel lago

Era giunta nel primo pomeriggio di sabato 19 agosto, tramite i carabinieri di Peschiera del Garda, alla sala operativa della guardia costiera di Salò la richiesta di soccorso da parte dei familiari di una ragazza che, mentre faceva il bagno nelle acque antistante località Corno nel Comune di Garda, non è stata più vista rientrare in spiaggia.

In base a quanto riferito dai guardiacoste, il mezzo GC B135 con a bordo il "Soccorritore marittimo" era intervenuto immediatamente nelle acque dov'era stata vista l’ultima volta la giovane. Il soccorritore si è quindi prodigato in una serie di ripetute immersioni in snorkeling alla ricerca della ragazza. La sala operativa della guardia costiera del lago di Garda ha fatto sapere di aver altresì richiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Venezia.

In base a quanto viene riportato, è stata inviata in zona anche l’idroambulanza di Bardolino. È poi giunto nell'area delle ricerche anche l’altro mezzo della guardia costiera, GC A58, dirottato dalla sponda lombarda del lago. Contrariamente alle speranze di tutti, le ricerche si sono purtroppo concluse con il ritrovamento della giovane ormai deceduta.