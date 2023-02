Pulizia e rivalorizzazione delle aree verdi sui bastioni: da San Bernardino a Santo Spirito, tecnici Amia al lavoro

Sono terminate in questi giorni le operazioni di pulizia, disboscamento e bonifica presso l’area esterna ai bastioni San Bernardino. Lo rende nota Amia che spiega come la zona di circa quindicimila metri quadri, accessibile da via Colonnello Fincato, versasse in uno «stato di degrado ed abbandono».

Di qui dunque la necessità dell'intervento di Amia, durato un paio di settimane, che ha visto al lavoro un’apposita squadra di operatori specializzati impegnati in un’opera di bonifica e riqualificazione ambientale e paesaggistica, per valorizzare questa ampia area verde limitrofa al centro cittadino, rendendola più fruibile ai cittadini.

Gli addetti della società di via Avesani, presieduta da Bruno Tacchella, hanno provveduto a manutenzionare, mettere in sicurezza e potare diversi alberi presenti nell’area, rimuovendo e sfalciando contestualmente erbacce e sterpaglie incolte. Sono stati inoltre raccolti numerosi rifiuti e detriti di vario genere, ripulendo così l’intera zona. Le operazioni di Amia stanno proseguendo in questi giorni, con le medesime modalità, anche nella limitrofa area dei bastioni di Santo Spirito.