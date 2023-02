Duecento volontari, fuoristrada, droni e gommoni: la protezione civile a Verona si racconta presso Adigeo

Quasi duecento volontari impegnati per quattro giorni ad Adigeo per raccontare e illustrare, in particolare a giovani e giovanissimi, compiti, mezzi e ambiti d’intervento della protezione civile. Dal 23 al 26 febbraio i gruppi scaligeri presenteranno, al piano terra del centro commerciale di viale delle Nazioni a Verona, le attività che svolgono nelle emergenze e il percorso per entrare a far parte di una delle più apprezzate organizzazioni a livello nazionale.

Lo faranno portando nella “piazza” principale e in galleria alcuni mezzi e strumenti utilizzati negli elementi in cui operano: aria, acqua, terra e fuoco. Troveranno dunque spazio, tra le vetrine degli esercizi, un gommone da soccorso (lo stesso utilizzato nell’emergenza del naufragio al Giglio della Costa Concordia), un drone subacqueo, una moto d’acqua, un fuoristrada attrezzato per raggiungere le aree più impervie, un drone per il monitoraggio e la ricerca scomparsi accanto ai gruppi cinofili con i cani da ricerca e un mezzo dotato di un modulo anti-incendio.

Inoltre i volontari, che saranno presenti a turni durante l’orario di apertura del centro, risponderanno, anche con il supporto di video e foto, a quesiti e curiosità degli avventori. L’iniziativa, promossa dall’Unità Operativa di Protezione Civile della Provincia di Verona, è resa possibile grazie alla disponibilità della direzione di Adigeo, che ha inteso offrire gratuitamente supporto organizzativo e spazi, altrimenti utilizzati per attività commerciali. L’inaugurazione dell’iniziativa è in programma giovedì 23 febbraio alle 11 nella “piazza” principale del centro.

«Tutti potremmo avere bisogno della protezione civile - ha spiegato il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini - ma in pochi ricordano che anche la protezione civile ha bisogno di noi cittadini, per far crescere nuovi volontari che mantengano viva ed efficiente una realtà che ci garantisce, quotidianamente, supporto, sicurezza e competenza. Ringrazio l’Unità Operativa Provinciale e la direzione di Adigeo che permetteranno ai volontari di raccontare, in un luogo frequentato da moltissime famiglie e giovani, i valori e le motivazioni profonde che stanno alla base della partecipazione a questa organizzazione insostituibile».

Il direttore del centro, Guilherme Galli, a sua volta ha ricordato: «Nel corso della sua storia, Adigeo ha promosso e ospitato progetti educativi e di volontariato. Siamo perciò estremamente felici di unire gli sforzi con la protezione civile e le autorità al fine di promuovere l'importanza dell'educazione su come rispondere alle emergenze e di incoraggiare i visitatori al volontariato. Sostenendo la protezione civile, Adigeo intende contribuire al miglioramento della sicurezza e del benessere delle comunità e del pubblico in generale».

Il consigliere provinciale Michele Taioli ha quindi aggiunto: «La Provincia di Verona, con l’Unità Operativa Provinciale, la Consulta del Volontariato e i referenti di Distretto, ha iniziato un percorso di progressiva crescita del sistema scaligero di protezione civile. L'iniziativa ad Adigeo si colloca in tale progetto, con lo scopo di far conoscere alla popolazione il sistema nella sua complessità e anche per dare il giusto merito e risalto ai volontari che giornalmente prestano il loro tempo a servizio della collettività. Un grazie ad Adigeo e a tutti gli uomini e le donne dei gruppi veronesi che renderanno possibili queste quattro giornate».

In merito è intervenuta anche l’assessora alla sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi: «L’amministrazione accoglie con estremo favore l’iniziativa della Provincia, per la cui disponibilità ringrazia la direzione di Adigeo, che mira a diffondere la conoscenza della protezione civile, delle sue finalità e potenzialità in particolare tra i giovani. L’adesione alla protezione civile è tra le massime espressioni di volontariato e generosità nei confronti della comunità, - ha concluso l'assessora Zivelonghi - e sarebbe riduttivo apprezzarla solo nei contesti di crisi ed emergenza».