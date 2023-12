A dicembre superlavoro della polizia locale a Verona: rilevati 115 incidenti, più di 30 i guidatori denunciati per alcol o droghe

La giornata di ieri, mercoledì 27 dicembre, è stata un'occasione propizia non solo per valutare il report fornito dalla questura di Verona relativo ai reati in diminuzione nel capoluogo scaligero durante le festività, bensì anche per illustrare alcuni dati in merito all'attività della polizia locale. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, infatti, dall’1 al 26 dicembre la polizia locale ha svolto «un lavoro straordinario di gestione della viabilità, con contrasto al degrado urbano e rilevamento di sinistri stradali, attraverso 2.422 interventi della centrale operativa».

Sempre grazie all’impegno degli uomini e delle donne della polizia locale sono stati inoltre «rilevati decine di incidenti e sanzionati centinaia di soggetti che utilizzavano anche animali per l’accattonaggio». In base sempre ai dati forniti da Palazzo Barbieri, sono stati 147 i verbali per accattonaggio molesto, 14 quelli collegati alle ordinanze per divieto raccolta firme e soldi, 4 per prostituzione su strada, 4.848 divieti di sosta e 199 rimozioni.

Inoltre sono stati rilevati 115 incidenti, mentre 11.123 sono i veicoli controllati e 8.456 le persone identificate, di cui 25 denunciate per guida in stato di ebbrezza e 6 per alterazione da sostanze stupefacenti. Ben 96 veicoli sono stati trovati scoperti da assicurazione e, per quanto riguarda la raccolta di firme in forma itinerante, sono stati sanzionati tre gruppi provenienti da fuori provincia.

Dall'1 dicembre, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, il weekend più critico è stato quello dell’8 dicembre, mentre per ben sei pomeriggi è stato necessario effettuare il senso unico pedonale tra via Mazzini e via Cappello. Nei primi 26 giorni di dicembre attenzione massima è stata infine dedicata anche al contrasto del microspaccio, con il recupero di ben 660 grammi di sostanza stupefacente.