Reati ridotti di oltre l'80% a Verona rispetto al 2022 durante le feste natalizie, Zivelonghi: «Un quadro rassicurante»

«Dati certi e incontrovertibili forniti dalla polizia di Stato. Un report che sottolinea un crescente stato di sicurezza in città grazie anche all’impegno messo in campo dagli enti preposti, che ha visto un rafforzamento dei controlli e del personale in presenza stabile sul territorio». Commentano così da Palazzo Barbieri i numeri diffusi ieri, mercoledì 27 dicembre, dalla questura di Verona in relazione al calo dei reati in città durante il periodo natalizio.

Sempre dal Comune di Verona, inoltre, hanno tenuto a sottolineare che in merito ad alcuni episodi che hanno visto come protagonisti i giovani, sia la stessa questura a precisare che «non sono riconducibili alle cosiddette "baby gang" ma che si tratta piuttosto, di diversi casi di maleducazione, anche nei confronti delle forze dell’ordine sopraggiunte a seguito di richieste d’intervento riguardanti scaramucce tra giovani, spesso sotto i 15 anni, appartenenti alla stessa comitiva».

L’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi non ha quindi nascosto una certa soddisfazione, ringraziando per il lavoro svolto tutte le forze dell'ordine coinvolte nel garantire la legalità nel capoluogo scaligero: «L'amministrazione, a nome proprio e della città, ringrazia le forze dell'ordine e la polizia locale il cui importante lavoro ha consentito a cittadini e turisti di godere in sicurezza queste festività. Ringraziamo in particolare la questura, - ha aggiunto Zivelonghi - la cui rappresentazione oggettiva dei fatti riferisce un quadro rassicurante sull’andamento degli avvenimenti in città, restituendo un’immagine di Verona in linea con quanto ci aspettavamo. Va sottolineato - ha concluso l'assessora alla sicurezza - che sugli episodi che hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi gli approfondimenti già effettuati e in corso inducono riflessioni sulle azioni da adottare che non possono prescindere da un diretto coinvolgimento anche delle famiglie».