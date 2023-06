Intensificati i controlli in città della polizia locale contro degrado, risse e consumo di alcolici tra i minorenni

La polizia locale di Verona riferisce in una nota di aver «intensificato i controlli sul territorio per contrastare i bivacchi e il degrado, ma anche per prevenire il fenomeno di risse e consumo di alcolici da parte di minorenni». In tal senso, proprio nel pomeriggio di lunedì sono state identificate 37 persone, di cui 17 minorenni, tra piazza Cittadella, piazza Bra e la zona di Veronetta, dove la presenza dell'Ufficio Mobile di Prossimità prosegue ogni giorno fino alle 21.

Secondo quanto comunicato dalla stessa polizia locale, in zona Cittadella quattro cittadini stranieri sono stati sanzionati per i «bivacchi nei giardini», mentre un gruppo di minorenni sarebbe stato trovato «intento a consumare alcolici davanti alla Gran Guardia». Sempre a Veronetta, inoltre, la polizia riferisce che «sono stati sequestrati un etto e mezzo di hashish da parte delle unità cinofile».

Gli agenti della polizia locale spiegano infine che i controlli ai fini della sicurezza pubblica proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare presso le aree verdi sia in Borgo Roma, sia in Borgo Milano e Borgo Venezia, nonché nei punti considerati di maggior ritrovo giovanile.