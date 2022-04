Plusvalenze, deferite Chievo Verona ed altre dieci società calcistiche

Il Chievo Verona e altre dieci società di calcio sono state deferite dal procuratore della Figc al Tribunale Federale Nazionale per presunte irregolarità nella contabilizzazione delle plusvalenze. Le società coinvolte, oltre a quella clivense, sono: Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Parma Pisa, Novara, Delfino Pescara 1936 e Pro Vercelli. Tutte sono state deferite per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva ed insieme ad esse sono stati deferiti 61 soggetti che hanno avuto incarichi amministrativi o dirigenziali con poteri di rappresentanza dei club.

Come riportato da Ansa, l'illecito sospetto è quello di «avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti in misura da incidere sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale». Ed il deferimento segue la chiusura delle indagini del 21 febbraio scorso. Indagini nate da una segnalazione della Covisoc, la quale chiedeva una «valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze».