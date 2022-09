Accoltellamento al Piper: 21enne identificato e arrestato dai carabinieri

Un 21enne residente in provincia di Rovigo è stato arrestato nella serata di giovedì dai carabinieri del nucleo operativo di Verona per i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e violenza privata. I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Verona su richiesta della procura: il giovane è accusato di essere l'autore dell'aggressione che si è consumata nel parcheggio del Piper nella notte del 21 agosto.

Gli uomini dell'Arma infatti sarebbero riusciti a dare un volto all'individuo che quella sera ha accoltellato tre giovani italiani nell'area di posteggio dei veicolo del noto locale situato sulle Torricelle, a Verona. Un episodio che, riferiscono i carabinieri, sarebbe scaturito da futili motivi: il tutto avrebbe preso il via da un'incomprensione nata tra sconosciuti, mentre questi raggiungevano le proprie vetture, sfociata in un rapido scambio di battute che l'indagato avrebbe mal digerito. Una volta saliti sulle rispettive auto, sarebbe stato il 21enne a bloccare volontariamente la via d'uscita alle vittime, per poi aggredirle ripetutamente con un coltello di piccole dimensioni, attingendo anche punti vitali, ed darsi infine ad una precipitosa fuga.

I feriti sono stati poi soccorsi dal personale del 118 e dagli operatori delle pattuglie dell'Arma, per essere poi trasportati all'ospedale di Borgo Trento dove sono stati curati per le gravi lesioni subite.

Da subito serrate e condotte con il prezioso contributo tecnico offerto dalla polizia locale di San Giovanni Lupatoto e di Verona, le indagini avrebbero dapprima permesso di identificare il 21enne all'interno del locale e, successivamente, di ricostruire tutti i movimenti del veicolo da lui utilizzato, dal momento della fuga sino alla provincia di residenza.

Inoltre, durante l'esecuzione del provvedimento cautelare, all’interno dell’abitazione in uso all’indagato, i carabinieri avrebbero rinvenuto e sequestrato 86 grammi di hashish, oltre al materiale vario per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente.

Concluse dunque le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto in carcere.