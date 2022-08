Accoltellamento nel parcheggio del Piper: tre persone rimaste ferite

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la molla della violenza nella tarda serata di sabato nel parcheggio del Piper, il noto locale situato sulle Torricelle a Verona.

Il tutto si è verificato intorno all'una, tra l'altro sotto l'occhio vigile delle telecamere di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che due gruppetti, composti da persone di ambedue i sessi, siano usciti dal locale senza dare l'impressione di conoscersi: ad un certo punto però, una volta all'esterno, un uomo avrebbe estratto un coltello per colpire alcuni individui e poi allontanarsi.

I carabinieri di Verona stanno indagando sulla vicenda e riferiscono che sono in corso gli approfondimenti del caso. Le vittime di questa aggressione, attualmente ancora senza movente, sono tre: due ragazzi, uno dei quali dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre l'altro non è stato ricoverato ma si trova ancora in ospedale in attesa di referto; ed una ragazza la cui prognosi è di 10 giorni.