Operaio schiacciato da un autocarro in retromarcia e portato d'urgenza in ospedale

Un altro infortunio sul lavoro è stato registrato nel Veronese, questa volta in città, nella zona della Zai.

Secondo quanto appreso, nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 23.30 un autista di origine ucraina stava svolgendo le operazioni necessarie a posteggiare il proprio autocarro nel piazzale della ditta di autotrasporti Nod Express Vimo Trans, tra via Pacinotti e via Mascagni, quando avrebbe investito un operaio di origine moldava, mentre effettuava una retromarcia.

Scattato l'allarme, in soccorso dell'uomo rimasto schiacciato sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, che lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dopo avergli fornito le prime cure.

Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile di Verona e il personale Spisal, che si occuperà di svolgere gli accertamenti del caso.