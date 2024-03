Per contrastare il fenomeno dei furti alla scuola dell'infanzia Bottagisio è stato installato un sistema d'allarme

Da mercoledì 27 marzo la scuola dell’infanzia Bottagisio a Verona nel quartiere Saval è stata dotata di un sistema di allarme che segnala l'eventuale presenza di persone non autorizzate. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, infatti, si è conclusa nella giornata di ieri l’installazione dell’impianto antiintrusione di tipo sia perimetrale che volumetrico voluto dall’amministrazione per «porre definitivamente fine agli episodi di furto».

Si tratta nello specifico di furti che avrebbero riguardato soprattutto prodotti alimentari e che si sarebbero verificati recentemente ai danni della scuola. Dal Comune spiegano che dopo i primi furti erano state cambiate tutte le serrature delle porte di ingresso all’edificio.

Un intervento che, tuttavia, non ha però evitato il ripetersi del fenomeno durante le ore in cui la scuola è rimasta chiusa e senza bambini o personale al suo interno. Da qui dunque la decisione di procedere con un ulteriore intervento per dotare la scuola di «un impianto di sorveglianza moderno ed efficiente, al fine di garantire la massima sicurezza dell’edifico e di chi lo frequenta».