Troppi furti alla scuola materna, il Comune di Verona installa il sistema d'allarme

Sulla scuola dell’infanzia Bottagisio di Verona verrà installato un impianto anti intrusione di tipo sia perimetrale che volumetrico, ovvero un sistema di allarme che segnala la presenza di persone non autorizzate.

Già lunedì la ditta incaricata sarà sul posto per un sopralluogo tecnico in vista dei lavori che saranno eseguiti nel più breve tempo possibile.

Con questa soluzione l’Amministrazione comunale intende porre definitivamente fine agli episodi di furto, riguardanti soprattutto prodotti alimentari, che si sono verificati ai danni della scuola.

Al verificarsi dei primi episodi erano state cambiate tutte le serrature delle porte di ingresso all’edificio, intervento che tuttavia non ha evitato il ripetersi del fenomeno durante le ore in cui la scuola è chiusa e senza bambini e personale al suo interno.

Da qui la decisione di un ulteriore intervento, al fine di garantire la massima sicurezza dell’edifico e di chi lo frequenta. Il budget a disposizione è di 11 mila euro, servirà per dotare la scuola di un impianto di sorveglianza moderno ed efficiente.

L’obiettivo è di concludere i lavori in una decina di giorni.

«Nella massima attenzione ai presidi per la sicurezza, l’appello che mi sento di rivolgere a tutti gli adulti coinvolti da questi episodi è quello di continuare ad assicurare la massima serenità ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola», afferma l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia.