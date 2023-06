'Ndrangheta emiliana, 27 misure cautelari. Operazione anche nel Veronese

È in corso anche in provincia di Verona un'operazione congiunta di polizia e guardia di finanza su delega della direzione distrettuale antimafia di Bologna. Sono 27 le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari, per un valore di circa 2,5 milioni di euro.

Le indagini riguardano i presunti utilizzatori di fatture false emesse da società riconducibili a soggetti ritenuti non estranei o comunque contigui alla 'ndrangheta attiva in Emilia-Romagna. I provvedimenti, infatti, si concentrano sulle province emiliane e romagnole di Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Parma e Modena, ma anche in quelle di Fermo, Lodi, Mantova, Pisa, Perugia, Torino e appunto Verona.