Navigazioni pericolose, più di 1.500 euro di multe fatte sul Garda nel weekend

Non solo attività di coordinamento e soccorso, nel weekend appena trascorso la guardia costiera del Lago di Garda ha sottoposto a controllo numerose unità da diporto e moto d'acqua, elevando nove multe per un totale che supera i 1.500 euro euro.

In particolare, due conduttori di moto d’acqua sono stati fermati e sanzionati per aver navigato ad alta velocità e vicino alla costa e due diportisti per aver effettuato evoluzioni pericolose.

L'attività operativa di vigilanza e pattugliamento delle tre sponde del Garda è dunque ormai entrata nel vivo, dopo la prima fase di maggio concentrata solo nei fine settimana. Il pattugliamento delle unità navali della guardia costiera vuole infondere sicurezza ai bagnanti ed anche ai diportisti, i quali possono segnalare casi di navigazioni pericolose o di comportamenti che possano mettere a in pericolo la balneazione e la sicurezza della navigazione. Le segnalazioni possono essere fatte al 1530, allo 0365-21300 oppure al 366 6557399.