È morto David Sassoli, Zaia: «Istituzioni perdono interprete serio ed equilibrato». On. Rotta: «Mancherai molto»

«Con David Sassoli il mondo delle Istituzioni perde un interprete serio ed equilibrato, che ha improntato la sua attività europea al confronto e al dialogo, che sono la stella cometa della democrazia, pur essendo stato eletto da una maggioranza politica». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente del Parlamento Europeo.

«Rivolgo a tutta la sua famiglia, a chi gli ha voluto bene e a tutto il Parlamento Europeo - aggiunge Zaia - le condoglianze più sentite, personali e istituzionali. Di essere uomo pacato e ragionevole - ricorda infine Zaia - Sassoli ha dato numerose prove anche quando, prima di intraprendere la carriera politica, fu apprezzato giornalista televisivo. La giornata è iniziata in maniera davvero molto triste».

Anche la deputata Pd veronese Alessia Rotta ha espresso in una nota il suo cordoglio per la scomparsa del presidente dell'Europarlamento e collega di partito David Sassoli: «Questa notte se n’è andato David Sassoli, un grande italiano ed europeo. Un uomo limpido, - ha spiegato l'On. Rotta - generoso, garbato, capace di mediare. Un uomo di relazioni umane e solidarietà. In una politica urlata, una bellissima eccezione. Un forte abbraccio alla sua famiglia. Riposa in pace. Mancherai molto».