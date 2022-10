Scontro fatale auto-moto, morto cardiologo 39enne. Il cordoglio dei colleghi: «Una persona meravigliosa»

Ha perso la vita nel drammatico incidente stradale di ieri, venerdì 30 settembre, il cardiologo, professore universitario e ricercatore Michele Pighi. Aveva solo 39 anni e lavorava presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. L'incidente è avvenuto in via Monte Ortigara, uno scontro in moto contro un'autovettura che è poi purtroppo risultato fatale per il medico.

L'Aoui di Verona ha voluto ricordare il giovane dottore descrivendolo come «una punta di diamante dell’èquipe del prof. Ribichini» che lo ha descritto come «una persona meravigliosa, che si contraddistingueva per l’umanità verso i suoi pazienti». Lo stesso prof. Ribichini ha poi spiegato che proprio nella mattinata di ieri i due avevano «effettuato insieme un intervento difficile, al termine verso la via di casa - a pochi metri dall’ospedale - l’impatto fatale che non gli ha dato scampo». Tuttavia, ha poi aggiunto il collega, «il suo cuore continuerà a battere in ognuno di noi».

Anche il direttore generale, Callisto Marco Bravi, a nome di tutta l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona fa sapere di unirsi «al dolore della famiglia di Michele e di tutti i colleghi e collaboratori che hanno avuto l’onore di lavorare con lui».