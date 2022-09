Ferito nello scontro con un'auto, motociclista 39enne muore in ospedale

Era rimasto gravemente ferito il motociclista 39enne che oggi, 30 settembre, si è scontrato con un'auto a Verona. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento dove purtroppo è deceduto.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 12.30, nei pressi della Clinica San Francesco, in Via Monte Ortigara. Le cause sono al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico.

Per soccorrere il 39enne, il 118 ha inviato un'auto medica ed un'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno trasportato il motociclista in codice rosso al Polo Confortini, dove il suo cuore ha smesso di battere.