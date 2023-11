Precipitato da quasi sei metri in cantiere, il 47enne si è spento in ospedale

Non è bastato il tempestivo intervento del personale sanitario e il ricovero in ospedale a salvare la vita ad Antonio Brandiele, l'artigiano di 47 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì precipitato al suolo in un cantiere edile lungo la Sr11, a San Bonifacio.



L'uomo di Monteforte d'Alpone, che lavorava come fabbro, si sarebbe recato sul posto per un sopralluogo insieme ad un collega sul cantiere dove aveva preso il via ricostruzione dell'area, quando sarebbe precipitato per quasi sei metri in una bocca da lupo. Violento l'impatto con il suolo e immediatamente è stato lanciato l'allarme, che ha portato sil posto una squadra dei vigili del fuoco di Caldiero e il personale del 118 con ambulanza ed automedica. Dopo aver ricevuto le prime cure, il 47enne è stato condotto in codice rosso al Polo Confortini, ma le sue condizioni si sarebbero rivelate fin da subito gravissime ed in tarda serata i medici sono stati costretti a dichiararne il decesso.Sul luogo del drammatico incidente, sono intervenuti anche i carabinieri di San Bonifacio ed i tecnici Spisal per i rilievi di legge.