Cade da sei metri di altezza: ferito gravemente un operaio

Un grave incidente sul lavoro è stato segnalato nella serata di oggi, giovedì 9 novembre, a San Bonifacio. In base a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, un operaio, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto da un'altezza di «circa sei metri».

L'episodio, a quanto si apprende, risalirebbe alle ore 17.25 circa odierne. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica. Vengono inoltre segnalati in zona anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Il lavoratore coinvolto nell'episodio è purtroppo rimasto seriamente ferito. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato condotto d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale.