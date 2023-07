Escursionista esperta scivola da un tornante e perde la vita sul Carega

Era una donna esperta di escursionismo e con il marito spesso tornava sul Carega per delle lunghe passeggiate. Eppure anche ad una esperta come lei possono capitare degli incidenti e purtroppo quello di ieri, 8 luglio, le è stato fatale.

È una 72enne mantovana la vittima della tragica caduta capitata ieri pomeriggio sotto il Rifugio Revolto di Selva di Progno. La donna era insieme al marito e ad un gruppo di conoscenti. Stavano tutti tornando al parcheggio dove avevano lasciato le auto prima di partire per un'escursione che li ha tenuti in Lessinia per quasi tutta la giornata. Erano circa le 16, quando la 72enne procedeva insieme agli altri sul ciglio di una strada molto battuta e che non presenta particolari asperità. Ad un tornante, probabilmente la donna è scivolata, cadendo per un ripido pendio.

Sul posto, gli operatori del 118 sono giunti con un elicottero e un'ambulanza, ma per la 72enne mantovana non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate durante la caduta sono state fatali. Sull'incidente ora indagano i carabinieri che hanno sentito i testimoni. Ai militari è stato raccontato che la donna non ha dato segni di malessere ed è quindi poco probabile che la 72enne sia caduta a causa di un malore. Molto più probabile che, nonostante l'esperienza, la donna abbia messo male un piede o sia inciampata, finendo giù dal tornante.