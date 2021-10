Senza vaccino: circa 80 medici e dentisti veronesi sono stati sospesi

Pugno duro dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Verona: 13 dentisti e circa 65 dottori, tra dipendenti delle azienda sanitarie, liberi professionisti e medici di base, è stato infatti sospeso fino al 31 dicembre, per non essersi ancora sottoposti al vaccino anti Covid-19.

A riportare la notizia è il quotidiano L'Arena, che sottolinea come la percentuale di "no vax" presente nell'albo sia comunque minuta, visto che nel Veronese conta circa 7200 iscritti tra odontoiatri e medici: il procedimento a carico dei renitenti può essere annullato, in caso questi decidano di sottoporsi alla vaccinazione.