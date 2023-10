Accusa un malore sul sentiero in Valpolicella: recuperato e portato in ospedale

Erano circa le ore 11 di domenica mattina, quando la centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Verona, per intervenire a supporto dell'ambulanza di Negrar lungo il percorso della salute in località Gargagnano, nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in seguito ad un malore accusato da un uomo.

Una squadra dunque ha raggiunto il 69enne di San Pietro In Cariano, che si trovava assieme alla moglie, e il personale medico dell'ambulanza gli ha prestato prima assistenza. Caricato in barella, l'escursonista è stato trasportato a piedi una mezz'ora fino al fuoristrada e da lì accompagnato sulla strada e trasferito sull'ambulanza, diretta all'ospedale per gli accertamenti del caso.