Lupo, nuovo avvistamento in provincia: un video riprende un esemplare a Ferrazze

Dopo l'avvistamento di un orso a Cazzano di Tramigna, questa volta è toccato ad un lupo essere notato (e anche immortalato) non lontano da un centro abitato. È successo la sera del 6 settembre in via Falcona a Ferrazze, frazione di San Martino Buon Albergo.

«L'animale ha attraversato un incrocio per poi proseguire attraverso i campi. Al passaggio del lupo hanno assistito alcuni residenti del posto.

La segnalazione è stata riportata al Comune di San Martino che ha prontamente provveduto ad avvisare la Provincia di Verona, che attraverso il servizio forestale si occupa di monitorare gli animali sul territorio, e i carabinieri.

Il Comune ricorda ai cittadini di avvisare la polizia locale oppure i carabinieri (112) in caso di nuovo avvistamento, invitando tutti ad usare il buon senso allontanandosi dall’animale senza voltargli le spalle».

Questa la nota pubblicata dall'amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook, dopo aver ricevuto le segnalazioni della presenza dell'animale.

Il lupo è stato ripreso in via Falcona da alcune persone in auto e il video è stato postato sui gruppi "Sei di San Martino Buon Albergo se..." e "Mi, ti e Montorio", insieme ad alcune foto. Il canide sembra disorientato, probabilmente intimorito dalla presenza dell'auto e dalle luci dei lampioni, mentre si affaccia sull'incrocio.