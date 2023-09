Orso avvistato a Cazzano, il sindaco: «Confido sia un caso, ma prestate attenzione»

L'avvistamento di un orso avvenuto nella mattinata di lunedì nel territorio di Cazzano di Tramigna, ha messo sul "chi va là" forze dell'ordine e autorità della zona.

Dopo la segnalazione di un residente, che ha avvistato l'animale con un cucciolo, è intervenuta la polizia provinciale per raccogliere le "prove" del passaggio, ma si è attivato anche il Comune, che successivamente ha pubblicato un post sulla propria pagina ufficiale su Facebook, firmato dal sindaco Maria Luisa Guardin.

«In data odierna (martedì, ndr), purtroppo, sono stata “ufficialmente” informata dalla locale stazione dei carabinieri della possibile presenza di un orso con cucciolo in Località Monti di Cazzano.

È stata mia premura recarmi sul posto per raccogliere le testimonianze e le informazioni necessarie al fine di accertare la notizia e poterla divulgare così da allertare la popolazione di questo possibile avvistamento anche attraverso le tracce di impronte compatibili con l’animale in questione».

Alcuni provvedimenti sono stati presi per tenere controllata la zona: «Quasi in contemporanea ho appreso dai social il comunicato della Polizia Provinciale che, nella mattinata di lunedì, non appena ricevuta la segnalazione, è intervenuta sul posto per i rilievi di competenza. Questa mattina la stessa ha posizionato alcune fototrappole per monitorare il territorio circostante l’avvistamento. La situazione, quindi, è sotto il controllo degli organi competenti.

Mi rammarica molto il fatto di non averne avuto notizia in prima persona per consentirmi di attivarmi con le informazioni del caso nei riguardi della cittadinanza».

Il primo cittadino infine lancia alcune raccomandazioni ai cittadini: «Con l’occasione raccomando a tutti i cittadini, sia a chi sta lavorando nei campi per la vendemmia sia a chi è solito fare una passeggiata tra il verde delle nostre colline, di prestare moltissima attenzione perché l’orso è un animale molto pericoloso e imprevedibile nei suoi comportamenti.

Confido che si sia trattato di un passaggio casuale e che non si verifichino danni o pericoli alle persone che abitano o frequentano il territorio interessato».